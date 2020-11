LANCEMENT AVANT-PROJET AU RENFORCEMENT DES ACTEURS DU SECTEUR FORESTIER AU TOGO

Les planteurs privés et communautaires du secteur forestier togolais repensent leur stratégie d’action. C’est à travers l’avant-projet « appui au renforcement des capacités opérationnelles et de planification des acteurs du secteur forestier »

Les 2/3 de plantations forestières au Togo sont détenues par les privés et communauté d’après la plateforme des propriétaires privés et communautaires et pourtant le secteur peine à contribuer à la politique de reboisement enclenché depuis quelques années par le pays et par ricochet booster le secteur forestier togolais. L’avant- projet appui au renforcement des capacités opérationnelles et de planification des acteurs du secteur forestier vient solutionner le problème. « Le projet prévoit l’aménagement et le renforcement des forets déjà existantes afin de mieux les rentabiliser. Six grands projets verront le jour à issu de cet avant-projet, des projets qui seront beaucoup plus axés sur la production, la transformation et la commercialisation. Ce qui permettra aux planteurs de mieux bénéficier de ces efforts ».

L’initiative reçoit l’aval du gouvernement qui s’inscrit dans la dynamique de la politique de restauration du couvert végétal à 30% d’ici à 2050. Elle est appuyée par l’organisation internationale des bois tropicaux.

Elie AGBA GNADAO