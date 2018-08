Des volontaires de compétences, il s’agit des volontaires nantis de diplômes désormais couvert par l’assurance maladie. Une convention a été signée dans ce sens ce 09 aout à Lomé entre l’agence nationale du volontariat au Togo (ANVT) et l’institut national d’assurance maladie (INAM). Cet accord est la concrétisation de la volonté du gouvernement d’étendre la couverture sociale à toutes les couches de la société togolaise. La cérémonie de signature a été présidée par la ministre du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes.

Ce partenariat est le fruit de la volonté du gouvernement d’améliorer les conditions de missions des volontaires nationaux, en réduisant au maximum la précarité et les risques liés à l’accomplissement de leur mission sur le terrain. Cette couverture médicale concerne plus de 3000 volontaires nationaux. Elle concerne aussi les ayants-droits notamment le conjoint et les enfants mineurs du volontaire assuré, portant le nombre total des bénéficiaires à près de 4000. Aucune retenue ne sera effectuée sur les allocations des volontaires assurés et l’ANVT supporte la totalité de la cotisation.

D’un cout total estimé à près de 150 millions de FCFA l’an, le programme d’assurance santé des volontaires nationaux de compétences à INAM vient compléter l’autre dispositif de couverture social pour risques professionnel de la CNSS qui existe depuis 2011.

Elie AGBA GNADAO