l’ANPGF FORME LES CHEFS D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES LIQUIDITES

Les entrepreneurs Togolais pourront désormais mieux gérer la liquidité de leurs entreprises. Pour ce faire l’Agence Nationale de Promotion et de Garantie de Financement des pme pmi (ANPGF) les a réunis ce mercredi 25 novembre 2020 pour une formation en ligne. Thème : gestion des liquidités de la pme). Il s’agit d’amener les entreprises à mieux faire face aux risques de faillite.

Les pme pmi même en cette période de crise sanitaire, doivent à la fois assurer leur pérennité tout en faisant face à aux investissements et dépenses de fonctionnement. Elles doivent donc bien gérer leur liquidité pour non seulement survivre mais aussi pour croître plus ou moins rapidement. A ce numéro du mercredi de l’entrepreneur l’Agence Nationale de promotion et de Garanti Financement des pme pmi ANPGF donne aux entrepreneurs, chef d’entreprise et porteurs de projets Togolais les meilleures stratégies pour une gestion efficace de leurs liquidités.

« il est constaté actuellement dans plusieurs pays, une récession économique qui est durement ressentie par les PME/PMI, qui sont des structures réputées pour leurs fragilités. Et ces structures s’exposent donc à un risque de faillite. Et pour leur apporter une solution, l’ANPGF a jugé opportun de former les chefs d’entreprises sur la gestion de la liquidité des PME », a annoncé Naka GNASSINGBE-DE-SOUZA, Directeur de l’institution.

Près de deux tiers des faillites d’entreprises découlent d’une gestion mal maîtrisée de leur trésorerie selon les experts.il est donc important de se protéger contre les risques de déclin.

C’est le troisième numéro du mercredi de l’entrepreneur en mode webinaire pour le compte de 2020. L’ANPGF compte tout mettre en œuvre pour aider les pme pmi togolaises à développer leurs activités même en cette période où le covid 19 fait des ravages.

Ulrich AMEGA