LES CADRES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE A L ECOLE DU BUDGET PROGRAMME

Le Togo s’est doté depuis 2010 d’une stratégie de réforme de gestion des finances publiques avec pour objectif de moderniser la gestion publique. Pour faciliter la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie, un outil de travail a été conçu et déployé dans les ministères et institutions publiques. Et depuis ce lundi 23 novembre, les responsables en charge des finances de ces institutions sont en formation de mise à niveau à Kpalimé, en vue de mieux maitriser l’application

C’est un tournant décisif pour l’entrée effective du Togo dans le système de gestion intégrée des finances publiques. On parle du budget programme. A partir du 1er janvier prochain, ministère et institutions de la république devront basculer vers ce nouveau mode de gestion. Et pour y parvenir, cadres et responsables en charge de la saisie des données économiques et financières se familiarisent avec le logiciel de travail.

« Cette formation va permettre aux acteurs de maitriser les différentes fonctionnalités de l’application, du système secret qui a été adapté au budget programme. Quand on parle de programme, lui-même porte en son sein, des outils. Ces outils permettent de contrôler l’action de chaque responsable du programme », c’est ce qu’a laissé entendre Dodzi AGBOKOU, responsable cellule informatique au ministère des finances.

L’application du budget programme vise de meilleures performances dans la gestion des ressources budgétaire. La dynamique du gouvernement est soutenue par la Banque Africaine de Développement à travers son projet d’appui à la gouvernance fiscale.

« L’exécution du budget se fera dans l’application et ça permettra de tracer tout ce qui a été fait au cours des dépenses et des recettes qui ont été faits au niveau de l’OTR et au niveau du gouvernement. Ceci facilitera le suivi la trace des recettes, jusqu’à leurs exécutions », dixit Halirou DJOBO, coordonnateur projet PAGFI.

La session va durer 3semenaies et abordera des modules d’élaboration, d’exécution et de comptabilité. A terme, 350 Directeurs administratifs et financiers ainsi que leurs collaborateurs seront formés

Ulrich AMEGA