Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, une problématique qui retient l’attention des gouvernants. Au centre de formation des professions de justice CFPJ à Lomé, des délégués venus de différents services impliqués dans la lutte contre ce fléau s’approprient les outils harmonisés pour plus d’efficacité et d’efficience dans leurs interventions face à la criminalité sous toutes ses formes.

Le terrorisme tire sa source principale et nourricière du blanchiment des capitaux. Des fonds qui proviennent des activités illicites notamment les trafics des stupéfiants, les activités criminelles, la corruption, le trafic d’armes, et bien d’autres types de fraudes fiscales. Face à cette situation, des mesures stratégiques ont été prises mais qui nécessites une synergie pour une lutte efficace contre ce fléau sur toutes ses formes.

Cette deuxième session de renforcement des capacités de ses participants issus de différents services de contrôle et de justice dans le contexte de la mise en œuvre du projet SAMWA va permettre à ses acteurs de pouvoir appliquer ses instruments. Les travaux ont reçu l’appui technique et financier de la CEDEAO et de l’Union Européenne.

Gérard LAGOUDOU

Elie AGBA-GNADAO