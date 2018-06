La 107ème session du conseil des ministres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique s’est ouverte ce 29 mai à Lomé. Un rendez-vous important qui permettra aux Etats ACP de réaffirmer leur appartenance à cette organisation en travaillant dans l’unité pour l’avenir de l’accord de partenariat avec l’Union Européenne. La session devra aboutir à l’adoption du mandat de négociation de l’accord post Cotonou qui arrive à échéance en 2020.

Ces négociations qui devront commencer en Août prochain pour 24 mois vont ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre les Etats ACP et l’Union Européenne. La présidence du groupe de négociation confiée au Togo constitue une reconnaissance pour le pays qui a joué un rôle important dans les relations ACP-UE.

C’est donc un honneur pour le Togo qui devra relever aussi de grands défis pour l’avenir des relations entre les ACP et l’UE. Le pays mesure d’ores et déjà la tâche qui l’attend et compte définir une approche axée sur l’unité d’action avec l’Union Africaine et les pays Caraïbes. C’est une étape importante qui vient d’être franchit dans le processus de la nouvelle phase de négociation entre les ACP et l’UE ; elle marque ainsi une volonté des 79 Etats membres du groupe de mener désormais une lutte commune en faveur du développement et du repositionnement de l’organisation.

