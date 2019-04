L’ancien premier ministre britannique Tony BLAIR a animé ce vendredi à Lomé, un panel sur le Plan National de Développement PND. Organisé à l’initiative du président de la république Faure GNASSINGBE, cette rencontre de haut niveau vise à l’appropriation de cet instrument d’orientation des politiques de développement national par les acteurs du PND. Membres du gouvernement, députés à l’assemblée nationale et acteurs du secteur privé étaient présent à ce panel.

Ce panel de haut niveau pour l’appropriation du Plan National de Développement est organisé à l’initiative du chef de l’état Faure GNASSINGBE, qui veut que les choses s’accélèrent dans la réalisation effective des projets et programmes retenus dans cet instrument d’orientation qui cristallise sa vision pour un Togo émergent, uni et prospère sur la période 2018-2022.L’enjeux est donc de taille et appelle à des stratégies innovantes et à des actions vigoureuses. Ces stratégies et actions dont gouvernement, députés et secteur privé peuvent s’inspirés de la riche expérience de l’ancien premier ministre britannique Tony BLAIR, qui préconise pour la réussite du PND, la règle des 3 T.

Il a insisté sur la nécessité d’emprunter des stratégies du secteur privé dans la méthode de gestion gouvernementale.Il a ensuite souligner l’importance d’une bonne coordination de l’action gouvernementale, la bonne gouvernance dans le pilotage des projets et programmes du PND et la capitalisation des expériences réussies ailleurs. D’ un coup total de 4622 milliards de FCFA, le PND sera financé à 65% par le secteur privé aussi bien national qu’international. Les chefs d’entreprises ont salué cette démarche inclusive d’appropriation du PND. Porteur du programme, le gouvernement s’est réjoui de ce partage d’expérience interactif.

Il s’est édifié par les mesures innovantes préconisées, et rassuré le secteur privé quant à la poursuite de l’amélioration du climat des affaires afin de faire du Togo, un pays attractif. C’est le 04 mars 2019 que le chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE a procédé au lancement officiel du PND, qui se défini en trois axes majeures. Il vise à faire du Togo un hub logistique de premier ordre dans la sous- région et un centre d’acteurs de référence, développer des produits de transformation agricoles et manufacturiers, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion.

Tchaazing’nam BAGAH

Mise en ligne par Ulrich AMEGA