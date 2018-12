La fréquence de voix de l’Amérique VOA est lancée officiellement ce 14 décembre à Lomé. Désormais, vous pouvez capter cette radio américaine sur le 102.3 FM. Ceci grâce à la collaboration étroite entre l’Ambassade des USA, le ministère de la communication et la HAAC. Elle diffusera une large gamme de programme radio pour le bonheur de ses auditeurs.

L’attribution de la fréquence à cette radio américaine par la HAAC est le fruit est le fruit d’une convention signé le 25 septembre dernier. La voix de l’Amérique va proposer des émissions en tout genre sport, actualité, musique et des émissions en langue anglaise. Pour ce début, voice of américa sera accessible dans la région maritime et s’étendra peu à peu au reste des régions. Le ministère de la communication et la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication voient à la VOA un partenaire à même d’œuvrer à la culture de la citoyenneté et la promotion de l’amour de la langue Anglaise.

La voix de l’Amérique sera diffusé 24/24. En Afrique, elle est écoutée par plus de 275 millions d’auditeur en 17 langues différentes. Elle est créée 1942.

Ramdane BASSINA

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO