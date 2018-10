Directeurs et responsable des 13 centres de formation des formateurs du secteur de l’éducation togolaise reçoivent les kits informatiques devant leur permettre d’équiper leurs faclubs et wifi terrasse. C’est un dispositif mis en place et développé par la 2è phase du projet UNESCO fonds en dépôts de Chine. Il permet aux enseignants de s’auto-former en ligne grâce aux TICS.

A l’institut national des sciences et de l’éducation de l’université de Lomé INSE, le dispositif faclab et wifi terrasse du fonds en dépôts de Chine est déjà installé et opérationnel. La plateforme de formation en ligne comporte 5 modules à savoir comment faire classe à distance à un public qui n’est pas en face de soi, comment évaluer sur table un grand nombre d’effectif d’apprenant, le montage audiovisuel, le renforcement de la présentation orale et la formation des directeurs d’écoles à la gestion électronique de leur établissement.

Le projet UNESCO fonds en dépôt de chine CFIT est financé par la Chine. L’idée est de promouvoir une éducation de qualité au Togo. La mise à disposition de cette plateforme aux enseignants marque selon le gouvernement un tournant décisif dans la formation des enseignants du Togo.

Plus de 350 enseignants seront donc formés après l’installation de ces équipements pour développer les Faclabs et wifi terrasse et améliorer les pratiques pédagogiques.

rédaction tvt