Encore une bonne nouvelle pour le Togo au lendemain de la belle performance dans le classement Doing business 2019. Le pays vient de valider 14 indicateurs dans le processus millénium challenge corporation (MCC) soit 2 indicateurs de plus que l’année dernière selon la carte des scores 2019 publié par le MCC mercredi dernier. Et ce vendredi 09 novembre, la cellule MCA Togo a partagé ses résultats avec différents acteurs impliqués dans ce processus. Le défi est de maintenir le cap des reformes pour atteindre le programme compact afin d’améliorer les conditions de vie des populations et lutter contre la pauvreté.

L’évaluation a pris en compte 3 catégories d’indicateurs : la bonne gouvernance, les libertés économiques et l’investissement dans le capital humain. Par rapport à la carte des scores 2018, les progrès nouveaux portent sur la validation des indicateurs relatifs aux dépenses dans la santé et à la politique commerciale.

La cellule MCA-Togo reste fortement engagée à poursuivre cette dynamique en vue de relever les défis tels que le renforcement de la gouvernance politique et économique avec la lutte contre la corruption, l’accès au foncier ainsi qu’au crédit et les droits démocratiques. Ce qui devra permettre au Togo de valider 4 indicateurs pour aller programme compact.

