Le Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé a ouvert ce lundi 16 avril 2018 à Lomé une rencontre nationale de 04 jours sur les politiques commerciales du Togo. Ce rendez-vous entre les experts de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et les acteurs du commerce s’inscrit dans le cadre du suivi de l’examen des politiques commerciales.

Le but est de déceler les incohérences afin de permettre au Togo de les corriger pour améliorer son régime commercial.

Après le 4ème examen des politiques commerciales du Togo en octobre 2017 à Genève en Suisse, les experts de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) font aujourd’hui à Lomé le suivi de ces politiques. Avec les acteurs nationaux impliqués, il s’agira de passer en revue tous les secteurs de l’économie togolaise ouverts au commerce notamment les différentes réformes entamées ou intervenues.

Améliorer le régime commercial du Togo et relever son niveau de performance, c’est le but que poursuit le Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé.

Selon le dernier examen conjointement présenté par les huit Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine, les performances économiques sont meilleures avec un taux de croissance moyen de 6%, supérieur donc à la moyenne de la zone Afrique subsaharienne qui est de 1,5%.

Samuel DEGBE