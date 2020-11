RENCONTRE D’ECHANGE SUR LA GESTION RORESTIERE NATIONALE RAFIA REGION DES SAVANES

Les acteurs locaux de la région des Savanes, notamment, les maires, les juges, les directeurs préfectoraux de l’environnement, les chefs cantons, les responsables des comités de gestion des forêts communautaires sur la législation forestière nationale se forment. L’initiative vient de l’ONG Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d’Auto développement RAFIA dans la mise en œuvre du projet « Renforcement de la résilience des communautés locales par une gestion concertée et durable des écosystèmes forestiers et des terres ». Ils visent à former et sensibiliser ces acteurs clés sur les différents textes, outils et instruments devant encadrer les différents processus d’organisation de la gestion durable des ressources naturelles.

Cette formation va à terme permettre aux acteurs locaux non seulement de mettre la différence entre les différents délits et infractions commis au niveau des zones en restauration mais également comment les gérer.

Les travaux ont porté sur la législation nationale forestière, la foresterie communautaire et la gestion territoriale des espaces et des ressources. Il s’agit d’une phase de préparation de ces acteurs clés afin d’améliorer leur compréhension sur le développement de la foresterie communautaire, la planification, l’aménagement du territoire et la gouvernance forestière.

La rencontre intervient dans le contexte de la mise en œuvre du projet renforcement de la résilience des communautés locales par une gestion concerté et durable des écosystèmes forestiers et des terres. Financé par l’union européenne dans le cadre du mécanisme alliance mondiale contre le changement climatique le projet est pilonné par le consortium de 5 ONG dont RAFIA dans les régions de la Savane, de la Kara et Centrale.

Elie AGBA-GNADAO