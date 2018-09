Pour soutenir et améliorer les efforts des gouvernements et organisations régionales notamment la BOAD et la commission de l’UEMOA dans la promotion des partenariats publics-privés, une étude a été menée. Les résultats de cette étude ont été restitués aux acteurs impliquée dans les programmes de partenariats publics-privé. l’étude permet aux pays de l’espace UEMOA de disposer d’une seule directive pour la mobilisation de financement dans le partenariat public-privé.

rédaction tvt