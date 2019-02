Le ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation a organisé ce 28 janvier à Kpalimé une session de formation à l’endroit des alphabétiseurs. Ce renforcement de capacités permettra de leur fournir des connaissances et compétences pour la compréhension et la gestion de la diversité dans leur travail.

Pour assurer l’émergence d’un monde plus juste, plus pacifique, plus tolèrent et plus inclusif, il important d’inculquer des valeurs et de comportements d’acceptation mutuelle à tous les niveaux. L’éducation reste le meilleur moyen pour y parvenir. Les alphabétiseurs du Togo reçoivent une remise à niveau pour mieux gérer les conflits sur les lieux de travail et pour servir les apprenants.

Pour le ministre en charge de l’alphabétisation, la notion de respect de la diversité est une thématique contemporaine qui s’inscrit dans l’éducation pour la citoyenneté mondiale. Financé par l’UNESCO, cette formation des formateurs marque le début d’une série de formation dans tous les chefs-lieux des régions du Togo.

Tabita AKAPKO