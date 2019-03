Après 4 mois de collecte, de traitement et d’analyse des informations relatives au système éducatif togolais, les résultats sont restitués aux représentants des sous-secteurs de l’éducation au Togo. Il s’agira d’évaluer les forces et les faiblesses du système en vue de l’adapter au plan national de développement PND et aux ODD. Ceci afin d’améliorer la qualité de l’enseignement au Togo. Les résultats ont été présentés ce 19 février à Lomé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

En septembre 2018 démarrait le diagnostic du système togolais ceci enfin de ressortir les performances et la compréhension commune des défis de l’éducation dans le pays. Un diagnostic qui permettra de doter le Togo d’un rapport d’état du système éducatif national. Un document qui à son tour balisera la voie à la mise à jour du plan sectoriel de l’éducation en vue de répondre à l’évolution du contexte national et international au regard du plan 2014-2025 de l’éducation au Togo.

L’exercice a donc pour finalité de donner une photographie réelle du système éducatif togolais. Il a également été mise en exergue l’évolution de l’accès à l’école, le niveau d’équité le niveau de qualité de l’enseignement et l’employabilité des diplômés formés afin d’asseoir un système éducatif beaucoup plus performant et efficace.

Luc ASSIH

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO