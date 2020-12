REUNION EXPERTS OAPI

Le 08 décembre prochain se tiendra à Lomé la réunion des ministres de la 60e session du conseil d’administration de l’organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI à Lomé. La réunion préparatoire a réuni les experts de 17 pays membres. Du 1er au 5 décembre que vont durer les travaux, des questions liées au développement de l’OAPI sont examinées. C’est le Togo qui assure la présidence du conseil d’administration à cette 60e session.

Les idées et les inventions sont souvent objet de contrefaçon et de piraterie. Elles bénéficient désormais des droits exclusifs pour leur protection. L’OAPI renforce ses outils de modernisation. Les experts des 17 états membres examinent le sujet. Il s’agit notamment de la proposition d’un mécanisme de financement de l’innovation de l’invention et le règlement d’application de l’accord de Bangui.

Ce rendez-vous annuel est également celui du bilan, des réalisations des représentations nationales de l’OAPI. Les brevets, les marques, les dessins industriels, les droits d’auteurs et autres titres déterminent d’autres sources de pouvoir socioéconomique selon le ministère du commerce, de l’industrie et de la consommation locale. Des solutions susceptibles de renforcer la résilience de lOAPI seront proposé afin d’améliorer l’utilisation du système de propriété intellectuel dans les 17 pays l’organisation.

Elie AGBA GNADAO