La chambre du commerce et d’industrie du Togo CCIT a organisé ce 18 mai à Lomé une rencontre d’information sur l’expo internationale d’import de Shanghai en Chine. La rencontre vise à faciliter la compréhension des opérateurs économique des objectifs de cette exposition et des avantages pour les entreprises togolaises. C’est également une occasion pour le Togo de promouvoir ces entreprises surtout le secteur privé et valoriser les produits togolais. Cette exposition internationale aura lieu du 5 au 10 novembre prochain au centre national des expositions et des congrès à Shanghai.

Les opérateurs économiques du Togo disposent d’un peu plus d’un mois pour s’inscrire. Une exposition qui offre beaucoup d’opportunité d’affaire aux entreprises Togolaises non seulement avec la Chine mais aussi avec les pays participants. C’est donc une grande rencontre d’échanges commerciaux qui va renforcer la coopération économique et commerciale avec la chine et promouvoir le commerce International.

Plus de 150 milles acheteurs professionnels de plus de 100 pays sont attendus à cette grande exposition. La CCIT a pris des dispositions pour faciliter la participation des opérateurs économiques et les jeunes entrepreneurs à ce grand rendez-vous qui réserve beaucoup de surprise en terme des produits haut gamme et des technologies émergentes aux pays participants.