Le chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE a assisté à Kigali au cour de la semaine aux côtés de son homologue du RWANDA Paul KAGAME à la célébration de la libération du peuple Rwandais il y a 25 ans jour pour jour.

Le stade Amahoro de Kigali en effervescence pour porter haut, les valeurs de paix, du vivre ensemble et de l’unité nationale. Le peuple célèbre avec ferveur Kwibohora, la libération du RWANDA il y a 25 ans déjà. C’était le 4 juillet 1994. A ces festivités, une dizaine de chefs d’états et de gouvernements Africains et représentants d’organisations internationales. Le chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE, était aux côtés de son homologue Rwandais pour ce jubilé d’argent axé sur les défis de la prospérité dans l’unité. La libération du Rwanda a été acquise sous le leadership du président Paul KAGAME.

Elle a mis un terme aux génocides. Dans son allocution de circonstance, le président Rwandais a appelé son peuple à la tolérance, à l’acceptation de l’autre, et à se concentrer sur des initiatives de développement socio-économique.

Prudence ZINSOU

Mise en ligne Ulrich AMEGA