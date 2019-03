Qu’est ce qui est déjà fait et qu’est ce qui reste à faire pour permettre à tous les togolais d’avoir accès à l’énergie à l’horizon 2030.l’Agence Togolaise de l’Electrification Rurale et de l’Energie Renouvelable a éclairé l’opinion publique sur la question. C’est au cours d’une rencontre organisée pour le compte de la région maritime.

De 45% le taux d’électrification devra atteindre les 100% d’ici 2030.c’est la vision que s’est donnée les plus hautes autorités du togo.et depuis 2016, l’Agence Togolaise de l’Electrification Rurale et des Energie Renouvelable AT2ER a été créée .plusieurs actions se mènent avec des résultats concrets sur le terrain.il urge que les bénéficiaires de ces initiatives soient informés au mieux. D’où cette rencontre entre l’AT2ER et les acteurs sous-secteur de l’énergie renouvelable de la région maritime. Cet atelier vise à éclairer tout le monde sur ce qui est fait et ce qui se fait dans le secteur de l’énergie en générale et dans l’électrification rurale en particulier. Le Togo mise essentiellement sur les énergies renouvelables pour faciliter l’accès à l’électricité surtout dans les zones les plus reculées.

A ce jour, seulement 7% des milieux ruraux sont couverts. Plusieurs opérateurs accompagnent le gouvernement pour que ce chiffre soit amélioré.la direction des énergies reste consciente pour les années à venir. L’ATD2ER œuvre dans quatre domaines notamment l’électrification rurale, les énergies renouvelable, la recherche et la mobilisation de financement et l’appui technique aux communautés rurales. Cette rencontre d’échange qui a démarré avec la région maritime, sera organisée dans les différents chefs-lieux des autres régions du pays.

Ekoue SALLAH

Mise en ligne par Ulrich AMEGA