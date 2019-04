L’agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation ARAA tient ce 04 mars sa 4e réunion du comité de pilotage du projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. Trois ans après son opérationnalisation, le comité de pilotage veut analyser et valider les rapports d’activités de l’année écoulée et définir les plans d’action pour consolider les acquis. Il s’agit pour la CEDEAO d’avoir une réserve régionale de sécurité alimentaire capable de gérer les crises alimentaires et nutritionnelle dans l’espace.

Les pays de la CEDEAO veulent faire face à l’insécurité alimentaire dans l’espace. Il y a 3 ans les chefs d’Etat et de gouvernement ont adopté à Yamoussoukro la mise en œuvre d’un projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire de l’Afrique de l’ouest. Avec un stock de 31 millions 422 mille 500 tonnes de céréales constitué, le projet à puis intervenir dans 3 pays pour résoudre les crises alimentaires. Le comité de pilotage veut capitaliser à Lomé les résultats et les leçons apprises avec les parties prenantes.

La CEDEAO est financé dans ce projet par l’union européenne à hauteur de 56 millions d’euro pour assurer sa pérennité. Le déclenchement des opérations de la réserve régionale de sécurité alimentaire est une stratégie régionale pour réduire les dépendances extérieures en aide alimentaire et couvrir les besoins des populations vulnérables.

Arnold KILIOU

mise en ligne Elie AGBA GNADAO