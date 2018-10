Des agents du secteur minier plus précisément de la société nouvelle des phosphates du Togo et de l’OTR office togolais des recettes étaient en formation ce 15 octobre à Notsè. Une formation initié par le ministère des mines et de l’énergie et placée sous le thème : accroissement des capacités de production du personnel des industries minières.

Financé par le groupe de la banque mondiale, le secteur minier est une composante essentielle du développement économique du Togo et constitue donc selon le ministère des mines et de l’énergie, un domaine prioritaire d’appui politique du gouvernement. Un secteur dans lequel la société nouvelle des phosphates du Togo SNPT occupe une place importante et dont les agents sont ici formés.

Du 15 au 19 octobre, ils auront des outils nécessaires pour améliorer leurs productions qui doivent désormais être conforme aux normes. Cette formation la deuxième du genre » est une partie du projet de développement et de gouvernance minière initié par le ministère des mines et de l’énergie.

La 3è partie de cette série de formation va porter sur le leadership et le management axé sur les résultats et les performances.

rédaction tvt