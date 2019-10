Ordonnateurs et agents comptables des établissements publics, sont en formation de ce 1er octobre à Kpalimé. Pendant 2 jours les participants vont s’approprier les rôles, attributions et responsabilités de chacun en ce qui concerne la gestion financière des établissements public. L’objectif est de créer les conditions favorables à une bonne collaboration entre les deux entités.

Le ministère de l’économie et des finances résolument engagé dans la modernisation dans la gestion des finances publiques. Les acteurs d’exécution du projet public notamment ordonnateurs et comptables revisitent leurs rôles, fonctions et attributions ainsi que les limites de leurs compétences. Objectif créer un climat d’apaisement et de collaborations entre les deux entités pour une meilleure gestion des finances des établissements publiques.

Séparation de fonction et d’attribution oui mais cela n’exclut pas la complémentarité d’action pour la réussite de leurs missions respectives. L’ordonnateur tout comme le comptable public chacun doit rendre compte de sa gestion sous peine de tomber sous le coup de la loi. Cette formation financée par le projet PAMOSI de la BAD est organisée en 3 sessions de 40 personnes par groupe.

Luc ASSIH