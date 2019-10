Le Togo veut toujours mieux faire en termes d’infrastructure routière. Le ministère de l’économie et des finances a signé ce 19 septembre à Lomé un accord de financement avec la banque ouest africaine de développement BOAD. Ce prêt va permettre de bitumer le tronçon Katchamba-Sadori sur la nationale n°17. De la Kara à la région des Savanes.

La banque ouest africaine de développement BOAD s’engage à soutenir le Togo dans ses projets de réalisation d’infrastructures. Elle met à la disposition du gouvernement un montant de 20 milliards de francs CFA. C’est un prêt qui va contribuer à financer le projet d’aménagement et de bitumage du tronçon katchamba-sadori sur la nationale numéro 17 et reliant les régions de la Kara et des Savanes. Ce fond permettra également de construire deux ponts sur les rivières Kara et Koumongou.

Cette route constitue le dernier maillon pour rejoindre la nationale numéro 1 entre Sokodé et Mango en passant par bassar, kabou, guérinkouka et katchamba. Son aménagement cadre parfaitement avec l’axe stratégique 1 du PND 2018-2022 selon le ministre de l’économie et des finances.

Ce nouveau concours porte à 605,4 milliards de francs CFA, le montant total des engagements de la BOAD au Togo tout secteur confondu dont 246 milliards consacrés aux infrastructures de transports.

Madjé AKAKPO