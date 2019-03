Signature ce 19 mars à Lomé d’un contrat de partenariat tripartite entre le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA, la plateforme des agriculteurs du Togo et le groupe Koster Keunen West Africa. Un groupe acheteur de cire d’abeille qui s’engage à acheter pendant 4 ans, 3,5 tonnes de cire d’abeilles. Objectif développer cette filière agricole et professionnaliser le secteur.

Par cette signature d’accord tripartite entre le mifa, la plateforme des apiculteurs du Togo et le groupe Koster Keunen West Africa,ce sont les producteurs de miel qui poussent un ouf de soulagement. Le groupe s’engage ainsi à acheter aux producteurs de la sire de miel, 3,5 tonnes de miel par an, et ceux, sur 4 années.

Une des conséquences de la mise en place du MIFA.KOSTER KEUNEN s’engage aussi par cet accord à aider à l’obtention de l’agrément Europe pour le miel, assurer la formation et la mise en place des matériels de production. Pour le ministre de l’agriculture, cette convention est aussi la conséquence du climat des affaires assez favorable. Le MIFA entend stimuler le monde agricole en permettant aux producteurs de bénéficier du financement en partageant les risques.la filière apicole voit ainsi s’ouvrir une porte de sa croissance.

Ramdane BASSINA

mise en ligne par Ulrich AMEGA