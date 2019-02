Double signature d’accord de prêt ce 05 février à la banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC). L’institution financière de la CDEAO a octroyé un prêt de 6 milliards de FCFA à la banque saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC) Mali et un autre de 2 milliards 631 millions de FCFA à Mali OIL. La DIDC contribue ainsi au financement des PME/PMI au Mali à travers la BSIC Mali et l’approvisionnement en hydrocarbure du pays à travers Mali OIL.

Les PME/PMI sont des vecteurs essentiels de croissance. Mais avant qu’elles puissent être performantes pour créer de la richesse et des emplois aux jeunes elles ont besoins de financement adéquat. C’est ce que compte faire BSIC Mali avec ce prêt.

Créée en 1975, la BIDC est le bras financier de la CDEAO, elle se veut un instrument efficace de lutte contre la pauvreté, de création de richesse et de promotion de l’emploi en vue du bien-être des populations de l’Afrique de l’ouest.

Tchaazing’nam BAGAH