Le gouvernement et le peuple togolais ont gagné le pari en deux jours (les 30 et 31 juillet) de l’organisation de trois grands sommets, notamment le Sommet conjoint Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)-Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), celui de l’Union monétaire ouest-africain (UEMOA) et enfin le Sommet de la CEDEAO.

Plus de 25 chefs d’Etats et de gouvernement ont foulé le sol togolais dans le souci d’apporter leur pierre à la résolution des problèmes qui minent le continent africain en général et l’Afrique de l’ouest et du centre en particulier. Le souci premier de ces dirigeants africains est de sauvegarder la paix en Afrique, condition sine qua none à tout développement.

Comme par le passé, les activités se sont déroulées dans une ambiance de paix et de convivialité à la satisfaction de tous les participants dans la capitale togolaise, un pays reconnu pour

son hospitalité légendaire. Le sommet historique conjoint des Chefs d’Etats et de gouvernement de la CEDEAO et de la CEEAC a tablé sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Celui de la CEDEAO sur le rapport intérimaire 2018, le rapport de la 40e session ordinaire du conseil de médiation et de sécurité, le rapport de la 80e session ordinaire du conseil des ministres

tandis que la Session Ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a examiné le rapport sur l’état de l’Union, la note sur l’état de convergence dans les Etats membres de l’Union ainsi que l’état de mise en oeuvre des chantiers de Haut niveau tels que l’ Initiative Régionale pour l’Energie Durable (IRED) , la Paix et la sécurité, la Sécurité alimentaire dans l’espace.

ATOP/TD/KYA