TOURNEE COORDINATION DE RIPOSTE AU COVID 19 GOLFE ET AGOE

La hausse des cas de contaminations au covid 19 dans les préfectures d’Agoè et du Golfe ne laisse pas indifférente la coordination nationale de gestion de la riposte au covid 19. Elle a effectué une tournée dans les 2 préfectures pour attirer l’attention des comités locaux de riposte sur la situation. Ensemble ils ont évalué les défis qui s’imposent en vue d’une meilleure réorientation de la lutte.

Les 2 préfectures sont des grands foyers de contamination au covid 19 et pour cause un relâchement dans le respect des mesures sanitaires. De nouvelles stratégies s’imposent. Le coordonnateur est allé remobilisé ces comités pour contenir cette flambée de cas de covid 19 dans le grand Lomé.

Des refus de collaborer avec les agents de santé, les attroupements dans les marchés, les lieux de loisirs ouverts en permanence, des cultes clandestins, des mariages et funérailles réguliers, des sports de masse, voici entre autre problèmes à l’origine de cette hausse contamination. Les comités locaux comptent redoubler de vigilance et intensifier les sensibilisations pour rompre les chaines de contamination et maintenir la veille pandémique au sein de la population.

La coordination annonce certaines mesures notamment la déconcentration des activités sanitaires pour permettre aux centres médicaux-socio et aux structures de soins privés des prélèvements de covid 19.

Elie AGBA-GNADAO