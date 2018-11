Après une première réunion tenue en mai dernier sur la mise en place d’une feuille de Route consensuelle pour l’élaboration d’un plan d’action stratégique pour la promotion et la pérennisation du « Cadre National pour les Services Climatologiques du Togo » les acteurs en charge du temps et du climat se sont réunis le jeudi dernier à Lomé pour la Validation dudit cadre en vue de son opérationnalisation. L’idée est d’asseoir un cadre National pour les services climatologiques capables de mieux gérer le climat et les risques de catastrophes de manière plus efficace et efficiente au Togo.

Le Togo en voie d’opérationnalisation de son cadre national pour les services climatiques.Venus de différents départements ministériels les acteurs en charge du climat et du temps. Au Togo se planchent sur le plan d’action dudit cadre. Un outil élaboré en vue de combler le Fossé entre l’information climatique mise au point par les scientifiques et les fournisseurs de Services et les besoins pratiques des utilisateurs. Ce processus de mise en place du cadre national pour les services climatologiques au Togo a reçu l’appui de la commission de la CEDEAO chargée du climat et l’Organisation Mondiale de la Météorologie.

rédaction tvt