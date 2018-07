Les différents acteurs dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et opérateurs économiques se sont retrouvés ce 05 juillet à Lomé pour analyser et valider le plan stratégique d’utilisation de l’AGOA. Ce document comporte des axes qui vont permettre de promouvoir le commerce et les échanges économique entre l’Afrique et l’Amérique. L’objectif pour le Togo, est de maximiser les échanges commerciaux vers l’Amérique, dans un cadre légal, en vue du développement du pays.

Le marché Américain est ouvert depuis plusieurs années aux opérateurs économiques togolais mais peu d’entre eux arrivent à exporter leurs produits. Et les causes sont multiples : l’offre est très faible et moins diversifié. Pour corriger cette situation, une nouvelle législation est votée pour une échéance de septembre 2025 avec plusieurs avantages.