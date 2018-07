Les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l’environnement représentent d’avantage une menace pour les êtres humains. Une rencontre de validation de l’inventaire des véhicules et de la stratégie d’économie de carburant et de promotion de transport durable à faible émission s’est déroulée ce 28 juin à Lomé.

Organisé par le ministère de l’environnement et des ressources forestières, il s’est agit de valider le rapport et de sensibiliser les acteurs sur la nécessité d’adopter les modes de transports respectueux de l’environnement pour une amélioration de la qualité de l’air et de la santé des populations.

Rédaction TVT