Le Togo s’est engagée il y a environ 6 mois, et dans le cadre de la concertation des nations unies sur la gestion durable des terres en termes de lutte contre la désertification, à élaborer son plan de lutte contre la sècheresse. A cet effet, une rencontre s’est tenue ce 29 novembre à Lomé sur la validation dudit plan. La rencontre a réuni plusieurs acteurs nationaux et des experts du mécanisme mondial MM de la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD). Elle va permettre à ces experts en la matière de discuter sur les questions de désertification afin de doter le pays des moyens nécessaires et efficaces pour faire face à ce fléau.

Le phénomène est de plus en plus récurrent dans le monde et le Togo n’en est pas épargné. La sécheresse induite par le dérèglement climatique, le Togo en a connue plus d’un depuis les années 70. Plus alarment encore, le tableau de demain offre des éléments à s’inquiéter selon une étude menée dans le cadre de l’appui du mécanisme mondial de la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification.

L’étude menée a permis d’élaborer un plan national de lutte contre la sécheresse, plan qui a fait l’objet de validation à cette rencontre sur le sujet. A l’issu de la dite validation, le document sera soumis au mécanisme mondial de la CNULDC pour des appuis en vue de sa mise en œuvre.

Reportage Yves AGBEVIVI

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO