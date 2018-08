Pour une justice de qualité au service des populations togolaise, le conseil supérieur de la magistrature s’y attelle. Deux documents rédigés à cet effet font l’objet de vulgarisation dans le canton de Baguida et de ses environs dans la préfecture du golfe. Il s’agit du guide des droits et obligations du justiciable et de la directive sur l’éthique et la déontologie du magistrat.

Deux guides qui définissent une synergie d’action entre les justiciables et les magistrats pour un changement de mentalité afin de mettre fin aux mauvaises pratiques qui gangrènent la justice togolaise dans son ensemble.

Elie AGBA GNADAO