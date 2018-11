Le secteur agricole connait des difficultés liées aux mauvaises pratiques qui ont des conséquences sur la productivité et la rentabilité de l’agriculture au Togo. Pour plus d’amélioration dans ce secteur, une rencontre régionale de vulgarisation du guide simplifié des bonnes pratiques agricoles en matière de gestion durable des terres et l’adoption aux changements climatiques vient d’être lancée par le ministre de l’élevage et de la pêche à travers le projet d’appui au secteur agricole.

Plus de 70% de la population togolaise est agricole et tire leur richesse de ce secteur. Sur les 3.6 millions d’hectare de terre cultivable sur l’ensemble du territoire national, la superficie exploitée est évaluée à 1.4 millions d’hectares soit 41% de l’ère cultivable cela est dû au phénomène des changements climatiques : l’érosion, l’infertilité des sols et bien d’autre facteur qui minent le monde agricole togolais.

Reportage : Gérard LAGOUDOU

mise en ligne par Elie AGBA GNADAO